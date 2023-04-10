В мэрии объяснили, почему отказались от капремонта Малышева

В администрации Екатеринбурга объяснили, почему власти города отказались от капитального ремонта улицы Малышева, хотя ранее заказывали проект для проведения работ, но после расторгли договор с подрядчиком.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, денег на капремонт нет. «Капремонт улицы Малышева не подтвержден финансированием. Проектная документация не разработана», – сказали там, уточнив, что в план капитальный ремонт все же внесен, но сроки неизвестны. В последний раз улицу Малышева ремонтировали в 2014 году, но не всю, а только один ее участок – от 8 Марта до Розы Люксембург. Тогда все работы проводились по ночам, движение перекрывали полностью. Разные участки Малышева, также ремонтировали и в другие годы, но, в основном, проведение работ было связано с заменой и аварийными ремонтами коммуникаций, состояние полотна после таких мероприятий, в частности, на участке от улицы Московской до улицы 8 Марта, вызывает множество нареканий у автомобилистов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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