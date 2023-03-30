Как добраться до Крыма из Екатеринбурга: способы и цены

Несмотря на закрытие аэропорта Симферополя и близость Крыма к зоне спецоперации, некоторые уральцы в этом году все равно собираются отправиться на полуостров в отпуск. «Новый День» узнал, как сейчас можно туда добраться и сколько это будет стоить.

Способ № 1: прямой поезд

Самолеты в Крым не летают уже больше года. Но поезда ходят. Через Екатеринбург следует омский состав до Симферополя. Время в пути: 2 дня 17 часов. Сейчас в продаже есть билеты до середины июня, на июль продажи откроются позже.

Один билет в плацкарте на середину июня стоит от 7200 рублей (верхние полки) до 8500 рублей (нижние полки). Купе – от 13 900 до 16 900 рублей. Мест на данный момент еще много, а вот из Москвы, кстати, мест до Крыма на лето почти нет.

Способ № 2: самолет + автобус

Быстрее будет добраться до Крыма, долетев до Сочи на самолете. Время полета – около 4 часов. Цена билетов на середину июня – от 11 600 рублей без багажа (на человека), от 14 000 рублей – с багажом.

От автовокзала Адлера дважды в день отправляется автобус до Симферополя. Время в пути – 11 часов. Стоимость – от 3400 на человека на момент публикации. Цен на автобусы на лето еще нет, но вряд ли они существенно повысятся.

Либо можно добраться от Сочи на поезде, но это будет дольше – 17 часов в пути. Плацкарт – от 2 тысяч рублей, купе – от 5 тысяч.

Способ № 3: автомобиль

В Крым, как известно, многие предпочитают ехать на собственном автомобиле, чтобы и на полуострове посетить сразу несколько городов, осмотреть достопримечательности и пляжи. Протяженность дороги в одну сторону – около 3 тысяч километров. Если брать для расчета автомобиль со средним расходом топлива (7 литров на 100 км), то потребуется 210 литров – при идеальных условиях. Но поскольку по пути путешественники будут проезжать города, стоять в пробках, останавливаться на обеды, заправки, отдых, увеличим расход топлива до 300 литров в одну сторону. При средней стоимости бензина потребуется 15 600 рублей в одну сторону. Отдельно стоит заложить бюджет на ночлег по пути в Крым, питание.

Сколько стоят отели в Крыму

Крым в этом году выбирают из-за его относительной дешевизны (по сравнению с Сочи). На середину июня в Севастополе можно найти отели 2* за 2000 рублей за сутки на двоих, а гостевые дома – от 1000 рублей в сутки. Это, конечно, эконом-варианты. Средняя цена в пляжных отелях летом – 3000-4000 рублей в сутки на двоих.

Гостевые дома в Ялте на берегу моря в июне стоят от 1400 рублей в сутки, отели – от 1800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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