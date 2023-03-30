На Урале возбуждено дело о растрате на нацпроектах

В Свердловской области в городе Нижняя Тура после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере». Речь идет о деньгах, которые были получены по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение», в общей сложности 6 млн, которые были направлены на капремонт гериатрического отделения из федерального и областного бюджетов.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что «существенная часть» работ не была выполнена, но деньги за нее подрядчик все же получил. Расследование ведет местный отдел СКР. Дело на контроле у прокуратуры.

Накануне глава свердловской полиции Александр Мешков, выступая в заксобрании региона, анонсировал уголовные дела в отношении глав муниципалитетов, связанные с коррупцией.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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