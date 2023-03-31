Врачи рассказали, не поздно ли прививаться от клещевого энцефалита

В Свердловской области уже начался сезон передачи клещевых инфекций, но прививку поставить еще не поздно, говорят врачи. Главное, чтобы от второй вакцинации до выхода в лес прошло не менее двух недель.

«Вакцинопрофилактика проводится круглогодично, поставить прививку можно с возраста 15 месяцев. Важно помнить, что достаточная напряженность иммунитета формируется после трех прививок: двух вакцинаций и одной ревакцинации, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – До выхода в лес необходимо, чтобы прошел минимальный период формирования иммунитета – 2-3 недели от последней прививки».

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Александр Харитонов напомнил о схеме вакцинации от клещевого энцефалита.

«Бесплатно для детей и пожилых проводится только две прививки – первая и вторая вакцинация. Начиная с третьей – по сути, это первая ревакцинация через год после двух прививок – человек должен прививаться за собственные средства. И потом – каждые три года ревакцинация за собственный счет, – говорит Александр Харитонов. – Очень часто бывает, когда люди пропускают ревакцинацию через три года. Если такое произошло, нужно пройти исследование напряженности иммунитета к клещевому энцефалиту. По результатам анализа врач решит, нужно ли продолжать ревакцинацию, либо начинать курс прививок с нуля».

Эксперты напомнили, что прививка защищает только от самой страшной клещевой инфекции – энцефалита. От остальных, включая боррелиоз, специфической защиты нет. Поэтому стоит соблюдать элементарные правила.

«Самая надежная мера профилактики – предотвратить укус клеща. Надо соблюдать ряд простых правил: собираясь в лес, необходимо защитить себя одеждой, которая будет максимально закрывать кожные покровы. Нужен воротник, манжеты и брюки должны быть заправлены. Поверху одежду нужно обработать средством, отпугивающим членистоногих», – рассказала Анжелика Пономарева.

Но и это на 100% не сработает. По статистике, почти треть всех укусов клещей происходит на территории городов, а не в лесу.

«Если у вас есть сад, он должен быть чистым. Там не должно быть зарослей и лишней травы, прошлогоднего мусора, не должно быть грызунов. Вторая важная проблема – домашние животные. Их нужно осматривать и вычесывать еще на улице, а не дома. Потому что взрослые и дети начинают гладить животное, и клещ с шерсти перебирается на человека, – говорит Александр Харитонов. – При возвращении с природы тоже осматривайте себя сразу после выхода из леса, а не дома. У нас были случаи, когда папа вернулся с рыбалки, годовалый ребенок его обнял, и того укусил клещ. Клеща можно подцепить в любом месте. В общественном транспорте, просто гуляя. Потому что есть движение дачников, садоводов в городе».

Еще один способ передачи клещевого энцефалита – сырое козье молоко. По данным врачей, ежегодно регистрируются семейные очаги заболеваемости энцефалитом после употребления такого молока в пищу. Пить козье молоко можно только кипяченым.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году первый укус клеща был зафиксирован еще 24 марта. Сейчас зарегистрировано 26 пострадавших. У 8-летнего мальчика из Екатеринбурга вчера выявили боррелиоз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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