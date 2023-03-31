В Екатеринбурге у ребенка выявили клещевой боррелиоз, всего в регионе – 26 покусанных

В этом году необычно рано выявили первый случай клещевой инфекции: у 8-летнего мальчика из Екатеринбурга подтвердили боррелиоз, причем в лес он не ходил. Эпидемиологи прогнозируют в текущем сезоне существенное увеличение популяции клещей, а значит – и количества покусанных. Данные на сегодняшний день подтверждают этот прогноз: клещи покусали уже 26 свердловчан.

«Сезон передачи клещевых инфекций у нас начинается с конца марта – начала апреля. В этом году первый покусанный был зарегистрирован 24 марта, сегодня уже 26 пострадавших, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Вчера был зарегистрирован случай боррелиоза – у мальчика 8 лет в Екатеринбурге. Он в анамнезе не отмечает лесного фактора. Необычный момент такого раннего начала заболеваемости клещевыми инфекциями. Специалисты сейчас с этим разбираются».

В Роспотребнадзоре напомнили, что в прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован намного позже – 10 апреля. Всего за сезон пострадали 47 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Энцефалит подтвердился у 175 человек (рост за год – в два раза), трое умерли. Боррелиоз выявили у 600 покусанных (+35% за год).

Заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова говорит, что в последние годы стало намного больше пациентов с тяжелыми формами клещевых инфекций, в первую очередь – с очаговыми энцефалитами.

«По прошлому сезону мы видим увеличение количества пострадавших от укуса клещей: в Екатеринбурге было 16 тысяч человек (против 11 тысяч в течение нескольких лет до этого), из них 2500 – дети. С подозрением на клещевые инфекции в приемное отделение обратились 1300 человек, из них 408 были госпитализированы, у 89 выявили клещевой энцефалит (в 2021 году было 40 случаев энцефалита), – рассказала Марина Топоркова. – Половина пациентов с энцефалитом были с тяжелыми формами – менингиальной и очаговой. 29 человек прошли через реанимацию, 4 были на ИВЛ, трое умерли. Все, у кого была тяжелая форма, не были вакцинированы».

Врач напоминает, что после энцефалита многие из выживших пациентов остаются инвалидами на всю жизнь. Если пациент поступает с поражениями центральной нервной системы – нарушением речи, параличом – вылечить такого крайне сложно.

«Когда человек вакцинирован, защитные титры антител при попадании вируса его нейтрализуют. И человек если и заболевает, то в легкой лихорадочной форме», – отмечает Марина Топоркова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»