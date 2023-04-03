За выходные число покусанных клещами уральцев выросло в два раза

Количество свердловчан, пострадавших от укусов клещей, выросло до 61. Среди них 23 ребенка. Почти половина всех случаев – в Екатеринбурге.

«В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 15 особей клещей, в 3 пробах обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», _ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, еще в конце минувшей недели покусанных было в два раза меньше – 26 человек. Тогда же у восьмилетнего мальчика в Екатеринбурге выявили боррелиоз. Сезон передачи клещевых инфекций начался в этом году очень рано. И эксперты прогнозируют, что популяция клещей в сезоне будет больше, чем в прошлом году, а значит, и пострадавших в итоге может быть больше.

В прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован 10 апреля. Всего за сезон пострадали 47 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Энцефалит подтвердился у 175 человек (рост за год – в два раза), трое умерли. Боррелиоз выявили у 600 покусанных (+35% за год).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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