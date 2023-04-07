Екатеринбургские парки начнут обрабатывать от клещей с 12 апреля

В Екатеринбурге на следующей неделе начнется акарицидная обработка городских парков и скверов. Предварительный график проведения работ утвердило МАУ «Екатеринбургское лесничество». Но даты могут поменяться, так как специалисты будут ориентироваться на погодные условия.

Первыми на очереди в обработке стоят парки в центре города, затем – лесопарковая зона. Список территорий выглядит так:

12 апреля: сад на улице Вайнера, парк 50-летия Советской Власти (метеогорка), сад им. Энегельса;

17 апреля: парк Турбомоторного завода;

24 апреля: парк Чкалова, парк «Зеленая Роща»;

28 апреля: парк Агафоновой, лесопарк в микрорайоне Компрессорном, парк Камвольного комбината;

10 мая: парк 50-летия ВЛКСМ (известный в народе как «собачий парк»), парк «Семь ключей».

С 28 апреля начнется акарицидная обработка лесных участков, которые находятся на территории Екатеринбурга.

Из-за теплой весны на Среднем Урале рано начался сезон передачи клещевых инфекций. К 3 апреля в регионе от укусов клещей пострадал уже 61 житель, в том числе 23 ребенка. Почти половина случаев приходилась на Екатеринбург. Пока выявлен один случай инфекции, у 8-летнего мальчика после укуса клеща обнаружили боррелиоз.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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