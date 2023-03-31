Акарицидная обработка парков начнется в середине апреля

Обработка парков и береговых территорий от клещей начнется в первой декаде апреля, ближе к середине месяца. Сейчас идут подготовительные работы.

«Сейчас производится расчистка территорий после зимы, освобождение от мусора, валежника, прореживание кустарников. Затем пройдет дератизационная обработка (от грызунов, которые переносят клещей, – прим. ред.), а затем – акарицидная, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Обычно парки начинаем обрабатывать с первой декады – с середины апреля».

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области, начиная с 24 марта, выявлено уже 26 случаев укусов клещей, у 8-летнего мальчика выявили боррелиоз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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