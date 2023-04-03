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Понедельник, 3 апреля 2023, 11:44 мск

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На Урале начался сезон лесных пожаров

В регионах УрФО уже начались природные пожары, лес горит с выходных.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, в этом году сезон пожаров стартовал раньше, чем обычно. В Челябинской области один пожар был зафиксирован 1 апреля, еще четыре – 2 апреля.

В Свердловской области также горит лес – один на территории Минобороны. Второй пожар, в Алапаевском районе, потушен. В шести случаях уже установлена вина населения, еще в двух леса загорелись из-за того, что огонь перекинулся с земель другой категории.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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