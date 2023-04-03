Замминистра рассказал, кому и как сообщить о лесном пожаре

Сезон лесных пожаров стартовал. Сегодня на пресс-конференции Андрей Курьяков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области рассказал, как ответственные следят за безопасностью в регионе и что может сделать каждый, кто заметил огонь в лесу. По словам чиновника, люди и их информация – это первая степень защиты леса от огня.

Самый простой способ сообщить о лесном пожаре – поставить приложение «Берегите лес». Оно позволяет отправить фото с привязанной геолокацией, после чего в министерстве начинается отработка информации. Если возможности установить приложение нет, можно просто сообщить, что и где вы видели, по телефону: 8-800-100-94-00.

Второй уровень контроля – система «Лесохранитель», это видеокамеры, которые установлены по всей территории области, дальность их действия – 40 километров, они поворачиваются на 360 градусов. «Мы видим не только пожары, но и людей, которые нарушают противопожарный режим. В том числе тех, кто разжигает костер, что очень опасно в апреле-мае», – напомнил Курьяков, уточнив, что пожар в лесу – это многомиллионные потери для бюджета и весьма ощутимый удар по кошельку нарушителя.

Третий эшелон – спутниковые камеры, они видят существующие термоточки, то есть уже действующие пожары.

В Свердловской области в этом сезоне уже зафиксировано два лесных пожара – один на землях Минобороны, второй в Алапаевском районе. По второму случаю идет проверка, определяется, что могло стать причиной возгорания.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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