Число лесных пожаров на Среднем Урале за сутки выросло в девять раз

В Свердловской области зафиксировано 46 лесных пожаров. Их общая площадь – 36 га. Накануне в МЧС сообщали о пяти природных пожарах, а еще днем ранее начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков говорил, что с начала года в регионе случилось два пожара: в Алапаевском районе и на землях Минобороны.

«Количество ландшафтных пожаров растет. Зачастую основной причиной пожара является человек. Мы просим жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и провести беседы со своими детьми о последствиях поджога травы», – просит сегодня ГУ МЧС по Свердловской области через свои официальные соцсети.

Добавим, все, кто заметил горящий лес, могут сообщить об этом через специальное приложение «Берегите лес» или по телефону 8-800-100-94-00.

Екатеринбург, Марина Иванова

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