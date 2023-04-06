Особый противопожарный режим в Свердловской области введут с 15 апреля

Особый противопожарный режим в Свердловской области уже точно введут с 15 апреля. Как сообщили в ДИПе, об этом заявил сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев.

«На землях населённых пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров. Кроме того, вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение любых пожароопасных работ, на организацию стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведённых мест. Прошу всех со всей серьезностью отнестись к соблюдению требований особого противопожарного режима», – сказал Евгений Куйвашев.

В составе Уральской авиабазы к сезону готовы свыше 700 человек личного состава и около 500 единиц спецтехники: тракторы, квадроциклы и другое оборудование. Напомним, по состоянию на 5 апреля в Свердловской области было зафиксировано 46 лесных пожаров. Их общая площадь – 36 га. Добавим, все, кто заметил горящий лес, могут сообщить об этом через специальное приложение «Берегите лес» или по телефону 8-800-100-94-00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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