В Екатеринбурге введен противопожарный режим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении противопожарного режима на территории города. Ограничения для жителей начинают действовать с 8 апреля.

Документ запрещает использовать открытый огонь. Нельзя разводить костры, жарить шашлыки на улице, сжигать мусор и выжигать сухую траву на участках вблизи жилой застройки, леса и парков. Кроме того, не допускается проезд легковых автомобилей в лес не по дорогам общего пользования. Городским службам предписано очистить от мусора участки, прилегающие к лесу и обустроить минерализованные полосы безопасности.

«Из-за скорого наступления теплой погоды проблема ландшафтных пожаров в этом году встала раньше и острее, чем обычно. На данный момент на территории города уже зарегистрированы пять случаев возгораний сухой травы общей площадью более 20 гектаров. Поэтому мы должны действовать оперативно», – заявил Орлов на заседании мэрской комиссии по предупреждению ЧС. Напомним, что на территории Свердловской области особый противопожарный режим введут с 15 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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