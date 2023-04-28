В майские праздники полиция будет охранять леса и парки от любителей шашлыков

Сотрудники полиции вместе с лесниками вышли патрулировать леса и лесопарки на территории Екатеринбурга, чтобы предотвратить пожары.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, рейды будут организованы в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасьеозерского, Малоистокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке им. Лесоводов России.

В полиции отмечают, что вопрос соблюдения правил пожарной безопасности особенно актуален в выходные и праздничные дни, когда многие жители города отдыхают на территории лесных и лесопарковых зон.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан – в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс.; для юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Если нарушение повлекло за собой возникновение лесного пожара, штраф увеличивается: для граждан – до 5 тыс. рублей, должностных лиц – 50 тыс. рублей, юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Граждане, которые заметили нарушителей противопожарного режима, могут сообщить об этом по телефонам 112, 102 (02 – с городского). Информацию примут и проверят.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении противопожарного режима на территории города еще 7 апреля. Документ запрещает использовать открытый огонь. Нельзя разводить костры, жарить шашлыки на улице, сжигать мусор и выжигать сухую траву на участках вблизи жилой застройки, леса и парков. Кроме того, не допускается проезд легковых автомобилей в лес не по дорогам общего пользования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»