В Свердловской области зарегистрировано уже пять лесных пожаров

В Свердловской области с начала года зарегистрировано пять лесных пожаров. Их площадь составила 77,3 гектара, следует из сводки федерального управления «Авиалесоохрана».

Крупный пожар накануне случился в Алапаевском лесничестве. Огонь прошел 21 гектар. Возгорание удалось оперативно потушить. Причиной пожара стал непотушенный костер, сообщает ДИП.

По данным Авиалесоохраны, на утро 4 апреля действовал еще один пожар на землях обороны и безопасности (лесная территория относится к Минобороны). Площадь возгорания составила 52 гектара.

Как ранее писал «Новый День», жители могут сообщить о природном пожаре с помощью приложения «Берегите лес» или по телефону: 8-800-100-94-00. Также в Свердловской области работает система видеонаблюдения «Лесохранитель» и спутниковый мониторинг.

В пресс-службе свердловского правительства отметили, что в этом году заключены контракты на аренду шести воздушных судов для лесного авиапатрулирования. Парк лесопожарной техники Уральской базы авиационной охраны лесов обновлен на 98%. В случае необходимости, к тушению лесных пожаров будут привлекаться сотрудники аварийно-спасательных формирований МЧС, лесничеств, арендаторы лесных участков и пожарные службы муниципалитетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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