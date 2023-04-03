Свердловских новобранцев обещали не отправлять в новые территории России

Во время весеннего призыва, который продлится до 15 июля, в Свердловской области наберут более 4 тысяч срочников. Большинство из них будут служить в сухопутных войсках. В новые регионы России – ДНР, ЛНР и Херсонскую и Запорожскую области – срочников отправлять не будут.

«В Свердловской области начали работу военкоматы. На воинскую службу предстоит призвать более 4 тысяч граждан. Службу им предстоит проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах. Большинство свердловчан будут направлены для комплектования частей сухопутных войск, – рассказал на брифинге в «ТАСС-Урал» военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов. – Отправка первых призывников в воинские части начнется во второй половине апреля».

Начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа полковник Дмитрий Майер подчеркнул, что все новобранцы «будут служить вдали от новых регионов России».

А военком Свердловской области Юрий Аксенов добавил, что сразу после истечения срочной службы военнослужащие будут уволены и отправлены домой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»