Начался осенний призыв в армию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о формировании призывной комиссии региона, которой предстоит провести ежегодный осенний призыв.

Как сообщили в ДИПе, в состав комиссии вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи – специалисты медицинских комиссий.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, срочников не будут направлять для участия в специальной военной операции и в пункты дислокации в новых регионах. Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Добавим, во время весеннего призыва в Свердловской области должны были набрать более 4 тысяч срочников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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