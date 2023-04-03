«Всегда проблема выйти на берег», – рыбаки продолжают сидеть у лунок на льду в +10 градусов (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге рыбаки продолжают выходить на лед, несмотря на то, что за окном температура воздуха уже выше +10 °C. «Новый День» пообщался с экстремалами на водоеме около отеля «Рамада». Рыбаки говорят, что у самого берега лед действительно тонкий, но если выйти ближе к середине, то толщина достигает 40 сантиметров. Подробности в видео.

Ледовая рыбалка в +10

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что с начала марта в регионе произошло семь ЧП на водоемах под лед проваливались люди и техника, отрывались льдины с находившимися на них рыбаками. В общей сложности спасли 15 человек.

«Период разрушения льда на водоёмах Свердловской области уже наступил. Этому активно способствуют плюсовые температуры и весеннее солнце. Выходить на лёд с каждым днём всё опаснее. Это подтвердил и мониторинг ледовой обстановки, проводимой спасателями при помощи беспилотных авиационных систем. Специалисты МЧС в очередной раз напоминают, что выход на весенний лёд водоёмов смертельно опасен. Не рискуйте своей жизнью. Если все же решили рискнуть, то не отправляйтесь на рыбалку в одиночестве, рядом должен быть человек, который в случае опасности окажет вам помощь или сможет вызвать спасателей. Обязательно наденьте спасательный жилет. Даже если вы окажетесь в воде, жилет поможет вам продержаться до прибытия помощи», – добавили в ведомстве.

Также в случае ЧП спасатели советуют незамедлительно обратиться в МЧС по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».

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