За сутки спасли 33 свердловчан, провалившихся под лед (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области спасатели за сутки зарегистрировали 4 случая провала людей под лед. Помощь понадобилась 33 людям. Инциденты произошли в Заречном и Новоуральском городских округах, а также в Екатеринбурге. Напомним, накануне на Верх-Исетском пруду провалились три человека.

Рыбалка на льду в +10

Сотрудники ГИМС напоминают, что лед на водоемах региона непрочный, и по всей толщине напитан водой. Выходить на такой лед опасно для жизни. Но это не останавливает рыбаков. На этой неделе «Новый День» общался с бесстрашными экстремалами с удочками, которые в жару выходят за уловом на водоем около отеля «Рамада».

«Также следует отметить, что в соответствии с действующим областным законодательством выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей», – добавили пресс-службе в ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловская область, Владислав Тринько

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