На Верх-Исетском пруду под лед провалились три рыбака (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем трое рыбаков провалились под лед на акватории Верх-Исетского пруда. Одного спасли очевидцы, остальных при помощи спецсредств вытаскивали сотрудники МЧС.

Температура воздуха в центре Екатеринбурга сегодня днем достигла +19 градусов. Но это по-прежнему не останавливает любителей подводной ловли. «Сегодня в 13:33 в экстренные службы г.Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на акватории Верх-Исетского пруда под лёд провалились 3 человека. К месту вызова прибыли пожарные 2-й пожарно-спасательной части. Они с помощью спинального щита и спасательной верёвки спасли 2 человек. Ещё один мужчина был спасен очевидцами до прибытия спасателей. Все спасенные были переданы прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи. Всего к месту происшествия прибыли 11 человек личного состава и 3 единицы техники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели ежедневно призывают свердловчан не выходить на лед. Но это не работает. На всех городских водоемах по-прежнему сидят рыбаки. Ранее «Новый День» пообщался с такими отчаянными мужчинами. Они признались, что у самого берега лед действительно тонкий, но если выйти ближе к середине, то толщина достигает 40 сантиметров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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