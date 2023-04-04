Врачи спасают школьницу, которой оторвало ногу при падении с 5 этажа

В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь 15-летней девочки, которой оторвало ногу при падении с пятого этажа. По предварительным данным, школьница пыталась сбежать из дома, потому что ее часто запирали. На снимках с места ЧП видны связанные друг с другом простыни.

«Мать частенько на нее ругалась и упрекала. А не так давно девочка устроила пожар в квартире. Она тогда осталась дома одна, мать её закрыла изнутри, предварительно вытащив в окнах все ручки, уехала, как она говорила по делам. И вот по итогу девочка учудила пожар. Соседи дозвонились до матери и вызвали пожарных, которые тут же примчались и проникли в квартиру через балкон, так как дверь им девочка открыть не смогла», – рассказала собеседница сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Информацию о том, что ребенка запирали, подтвердили и в ГУ МВД России по Свердловской области. В момент происшествия мама девочки была в соседней комнате.

Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков сообщил «Новому Дню», что сейчас вся информация по семье, условиям содержания и воспитания девочки проверяется, в том числе – в отделе по делам несовершеннолетних.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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