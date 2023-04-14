Медики рассказали о состоянии девочки, которой оторвало ногу после падения с 5 этажа

Врачи в Нижнем Тагиле продолжают бороться за жизнь девочки, которая при падении с пятого этажа получила серьезные травмы, в том числе ей оторвало ногу. Прогнозов относительно поправки школьницы медики пока не дают, ее состояние остается тяжелым.

Если ситуация начнет меняться и станет ясно, что тагильские врачи не в силах помочь девочке, ее могут доставить спецбортом в одну из клиник Екатеринбурга или даже Москвы, технически все необходимое для этого есть, рассказал источник «Нового Дня» в минздраве.

По предварительным данным, девочка пыталась сбежать из дома, спустившись по простыням, связанным между собой. Ее часто запирали, однако, вопреки распространяемой версии о том, что родные школьницы делали это из негуманных соображений, они, напротив, таким образом старались ее обезопасить, т.к. девочка страдает серьезным расстройством пищевого поведения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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