Певица МакSим отменила концерт в Екатеринбурге, но билеты продолжают продавать

Певица МакSим отменила концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 15 апреля. Исполнительница прервала свой гастрольный тур «Я буду жить» после того, как ей стало плохо во время выступления в Твери. Однако билеты в ДИВСе еще продаются.

Как сообщают федеральные СМИ, сначала МакSим сорвала концерт в Сочи, где ей стало плохо прямо во время выступления. Затем на концерте в Твери певица странно выглядела: у нее была нарушена координация, в ноты она не попадала. Фан-клуб попросил прервать гастрольный тур, обеспокоенный физическим состоянием исполнительницы.

Сама МакSим написала в соцсетях, что с ней «все хорошо, насколько это сейчас возможно». А также добавила, что переносит ближайшие концерты, а новые даты еще согласовываются. Свое состояние в Твери певица объяснила тем, что проходит курс лечебных процедур.

Ближайший концерт МакSим должен был состояться в Екатеринбурге 15 апреля в ДИВСе. Сейчас его нет в гастрольном графике на официальном сайте артистки. Также из тура вычеркнули концерт в Новосибирске 18 мая. А вот выступление в Москве 21 апреля и в Петербурге 27 мая состоятся.

Тем не менее, билеты на концерт в Екатеринбурге по-прежнему есть в продаже на некоторых платформах. Информации о том, как фанаты могут вернуть уже купленные, нет. Вероятнее всего, выступление перенесут на более поздние даты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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