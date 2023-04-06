В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за отмененный концерт МакSим

Поклонники МакSим имеют право вернуть деньги за билеты на концерт, который певица отменила в Екатеринбурге 15 апреля.

«В случае отмены или переноса концерта потребитель имеет право потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг. (в т.ч. возвращается сервисный сбор в случае приобретения билета у агента). С целью возврата стоимости билета за отменённый (перенесенный) концерт и возмещения убытков рекомендуем потребителям обратиться к организатору концерта с письменной претензией о возврате денежных средств, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, то следует воспользоваться правом, закрепленным в ст. 11 Гражданского кодекса РФ и обратиться с исковым заявлением в суд».

Напомним, МакSим отменила концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 15 апреля. Исполнительница прервала свой гастрольный тур «Я буду жить» после того, как ей стало плохо во время выступления в Твери. После отмены концерта билеты в ДИВСе продавались еще около суток, сейчас они из продажи исчезли. Но информации о возврате от организаторов нет. Вероятно, концерт перенесут на осень.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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