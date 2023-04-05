В колледжах и техникумах Свердловской области увеличили количество бюджетных мест до 24 350

В этом году колледжи и техникумы Свердловской области примут на бюджетные места 24 350 абитуриентов – на 560 человек больше, чем в прошлом году. Увеличен набор на информатику, информационную безопасность, машиностроение, сестринское дело, ветеринарию, образование и педагогические науки, авиационную и ракетно-космическую технику и другие направления подготовки.

Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе министерства образования Свердловской области. Самым популярным направлением в прошлые годы было «право и организация социального обеспечения» (конкурс – более 5 человек на место), а также «сестринское дело», «коммерция», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (конкурс – более 2 человек на место).

В этом году в Свердловской области продолжится набор абитуриентов в ссузы в рамках программы «Профессионалитет», запущенной в 2022 году. Это сокращенная по времени, но более ориентированная на практические знания программа обучения кадров под конкретные запросы предприятий. В прошлом году 13 колледжей набрали в рамках этого проекта более 2500 абитуриентов для обучения будущих работников металлургии и машиностроения. Вместо четырех лет студенты учатся 2 или 3 года, в зависимости от специальности, а практику проходят на крупнейших предприятиях, что фактически гарантирует трудоустройство после выпуска. В этом году, по информации минобразования, по программе «Профессионалитет» колледжи наберут еще 2000 абитуриентов, в том числе – для нужд строительной отрасли. В будущем программу хотят расширить, чтобы готовить педагогов, а также кадры в сфере услуг и туризма, правоохранительной сфере.

Как ранее писал «Новый День», с каждым годом в колледжи и техникумы Свердловской области поступает все больше выпускников девятых и одиннадцатых классов: в 2021 году бюджетных мест было 21 тысяча, в 2022 году – около 24 тысяч. Проходной балл (средняя оценка аттестата) во многих ссузах превышает 4,5 балла. О самых популярных колледжах мы рассказывали здесь.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/786617.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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