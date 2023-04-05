Сроки перекрытия выезда из Академического перенесли

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня должны были ограничить выезд из Академического. Из-за строительства трамвайной ветки по графику должна была почти на месяц закрыться дорога по Вильгельма де Геннина рядом с входом в лесопарк. Но этого не произошло: утром проезд был свободен, сейчас тоже нет никаких ограничений. Вероятно, дорогу все равно закроют, однако в мэрии «Новому Дню» не смогли назвать актуальную дату.

Водители, между тем, к перекрытию готовились. По словам автомобилистов, сегодня на Вильгельма де Геннина было слишком свободно, зато улица Краснолесья, по которой можно объехать предполагаемое перекрытие, стояла в заторах.

Какие еще ожидаются перекрытия летом в Академическом и как их объехать, мы подробнее разбирали в этой публикации.

Екатеринбург, Марина Иванова

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