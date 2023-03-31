Какие дороги в Академическом перекроют: карта и сроки

В Академическом из-за строительства трамвайной линии перекрывают дороги. Ограничения поэтапно растянутся на месяцы. Для тех, кто запутался, «Новый День» собрал наглядную карту всех перекрытий со сроками работ.

В Академическом главная магистраль – улица Вильгельма де Геннина, через нее можно выехать к Объездной и в центр, она же стоит в самых серьезных заторах каждое утро, вечер, а также в середине дня и по выходным. Альтернативные варианты покинуть Академический – через Амундсена или Широкую Речку. Последний вариант для самых рисковых, это узкая и очень загруженная дорога. Впрочем, и Амундсена часто стоит, о чем не раз писал «Новый День». Поэтому, несмотря на заторы по де Геннина, ей все равно пользуются.

С 5 апреля будет закрыто движение по Вильгельма де Геннина рядом со входом в лесопарк. Это очень небольшой участок перекрытия, но фактически выезд из района будет блокирован. Транспорт направят по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского.

Карта перекрытия дорог в Академическом

С апреля и до конца июня в районе будут перекрывать дороги с выездом на Вильгельма де Геннина. Объезд – по параллельным улицам. Пока будет закрыт отрезок Шаманова, водителям придется или, сдавая назад, выезжать на Мехренцева и по Сахарова поворачивать на де Геннина, или ехать через Мехренцева до Краснолесья. И там, после местной пробки (которая, вероятно, усугубится), вставать в затор или до де Геннина направо, или налево, с выездом через Амундсена.

Затем перекроют участок на Сахарова. Здесь вариант только один, ехать до Мехренцева, а дальше или через Шаманова на де Геннина, или по Краснолесья. Когда перекроют участок на Краснолесья, вероятно, заторы на Амундсена усилятся, так как это будет оптимальным маршрутом. На эту дорогу можно вывернуть или с Краснолесья, или проехав часть пути по Вонсовского (последние метры перед поворотом на Вонсовского – по грязевой каше, проложенной дороги здесь нет, и транспорт постоянно застревает). Выехать на де Геннина тоже можно, для этого надо будет постоять сначала на Краснолесья, потом на Мехренцева, затем на Шаманова, и только после получится встать на де Геннина, причем место в очереди будет за 500 метров от стартовой точки.

Но самая интересная ситуация сложится в июне, когда перекроют проезд по Вильгельма де Геннина от Вонсовского до Объездной дороги. Фактически главный выезд из района снова закроют. Не исключено, что мэрия и дорожники что-то придумают и устроят частичные перекрытия, но пока подробных разъяснений не было.

При этом водители жалуются на очень глубокие колеи на де Геннина между Краснолесья и Вонсовского – то есть на участке, который дважды будет перекрываться ради трамвая. Однако воспользоваться этим перекрытием, и заодно отремонтировать аварийный участок городские власти, судя по имеющейся информации, не собираются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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