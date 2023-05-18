Срок перекрытия дублера улицы Краснолесья продлили до конца июня

В Академическом до 30 июня продлили сроки перекрытия дублера улицы Краснолесья от де Геннина до Рябинина. Движение на этом участке ограничено с 15 мая.

«Это связано с проведением работ по строительству тепловой сети», – сообщили в мэрии Екатеринбурга. В Академическом сейчас также перекрыт участок дороги на перекрестке улиц Сахарова и Вильгельма де Геннина. А с 1 по 30 июня будет закрыт участок улицы Вильгельма де Геннина от Вонсовского до Объездной дороги.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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