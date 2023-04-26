В Академическом на месяц закроют дублер улицы Краснолесья

С 15 мая по 18 июня в Академическом закроют движение по дублеру улицы Краснолесья от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, что это связано с проведением работ по строительству тепловой сети. На участке установят дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
«Новый День» ранее рассказывал, какие дороги и когда будут перекрыты в Академическом районе.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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