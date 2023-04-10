Автобус № 54 изменит маршрут из-за строительства трамвайной линии в Академическом

Администрация Екатеринбурга временно изменит маршрут автобуса № 54 «Синие Камни – Краснолесье» из-за строительства трамвайной линии в Академическом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 15 апреля по 9 мая 2023 года автобус будет ходить следующим образом:

– улица Вильгельма де Геннина – Проспект Академика Сахарова – улица Анатолия Мехренцева – далее по маршруту (в прямом направлении);

– улица Анатолия Мехренцева – Проспект Академика Сахарова – улица Вильгельма де Геннина – далее по маршруту (в обратном направлении).

На маршруте появятся остановки «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Вильгельма де Геннина», при этом остановка «Анатолия Мехренцева» будет временно исключена. Администрация города Екатеринбурга просит жителей быть внимательными и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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