Количество смертельных отравлений наркотиками в Екатеринбурге выросло на 13%

Депутаты трех комиссий Екатеринбургской думы сегодня заслушали отчет мэрии по комплексной профилактике зависимостей за 2022 год. Согласно докладу чиновников, в городе снижается наркопреступность, но при этом заметно увеличилось число наркоманов и количество смертей от употребления запрещенных веществ.

По данным областной наркологической больницы, на 1 января 2023 года на учете состояли 10 170 человек. Из них 2150 пациентов лечатся от наркозависимости, среди них – 42 подростка. Количество несовершеннолетних на учете за последний год увеличилось почти в два раза, констатировала начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики Оксана Кучкасова. Случаев употребления наркотических средств детьми до 14 лет в 2022 году не зарегистрировано. Отмечается также небольшое снижение первичного употребления наркотиков среди подростков. Однако это вызвано тем, что школьники стали больше увлекаться алкоголем и вейпами, что, в свою очередь, сильнее формирует синдром зависимости.

Также в Екатеринбурге на 13% выросла смертность после употребления наркотических веществ. В 2021 году было зарегистрировано 314 таких случаев, в 2022 году – уже 355. Оксана Кучкасова подчеркнула, что в статистику также включаются граждане, которые не имеют регистрации в Екатеринбурге, но скончались после употребления наркотиков на территории города.

«Наибольшее количество умерших – это мужчины старше 30 лет. 70% граждан имели судимости общеуголовной направленности, из них 42% совершали преступления в сфере наркооборота. По данным ГУ МВД по Свердловской области, рост смертельных отравлений связан с увеличением количества наркотиков опиатного и опиодного ряда, а также синтетических психостимуляторов. Употребление этих веществ сопровождается грубыми нарушениями дыхания, длительным переходом гипоксии, что значительно снижает эффективность терапевтических и реанимационных мероприятий», – отметила докладчик.

При этом полиция фиксирует в 2022 году снижение на 10% количество преступлений в наркообороте, на 7% – преступлений в сфере сбыта наркотиков, на 33% – количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении.

В Екатеринбурге действует муниципальная программа по комплексной профилактике зависимостей, которая предусматривает информационную работу с горожанами в возрасте от 6 до 55 лет. По словам Кучкасовой, на мероприятия этой программы ежегодно тратится порядка 2 миллионов рублей из бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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