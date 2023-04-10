В Екатеринбурге новые смерти от отравления метадоном: «Продают под видом более легкого наркотика»

В Екатеринбурге произошла целая серия смертельных отравлений метадоном. Источник «Нового Дня» в Управлении по борьбе с наркотиками свердловского ГУ МВД России рассказал, что только за последнее время зарегистрировано не менее девяти смертей: во всех случаях это молодые люди, которые приобретали мефедрон (амфетамин, синтетический психостимулятор, который называют «клубным наркотиком»), но им продавали метадон (синтетический аналог героина), о чем потребители не знали. «Думая, что принимают мефедрон, они ошибаются в дозировке. Это в том числе причина того, почему стало больше смертей», – говорит собеседник агентства из ОБНОНа.

По информации источника «Нового Дня», в эти девять смертей входит и гибель молодых родителей с Таганской. История получила широкий резонанс, потому что с мертвыми родителями в квартире три дня провели их дети, мальчик двух лет и девочка трех месяцев, которые сами чудом остались живы.

После этого произошло еще три случая, причем в разных районах города, в каждом было по две смерти. Во всех люди употребляли парами, либо муж и жена, либо просто парень и девушка, которые встречаются. Агентство обращалось с запросом на подтверждение данной информации в пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области и в СУ СКР по Свердловской области, однако ни в том, ни в другом ведомстве не подтвердили эту информацию.

Вместе с тем, «Новому Дню» удалось поговорить с жительницей Екатеринбурга, которая сдавала квартиру молодым людям, парню и девушке, последняя недавно умерла от передозировки наркотиков. «Я сдавала квартиру девочке-студентке. Она хорошая была, вовремя платила, аккуратная. И однажды мне звонит участковый и говорит: у вас труп в квартире. Я сначала подумала, что это какие-то мошенники, разводка какая-то. Оказалось, что нет, это правда. Как я поняла, Маша (имя изменено) привела в гости своего молодого человека, они приняли наркотики, он, конечно, уверял, что сам ничего не принимал, а только пиво пил. В общем, в какой-то момент ей стало плохо, он вызвал скорую, но Маша умерла еще до приезда врачей. Мне объяснили, что это передозировка, и что это уже не первая смерть в городе, когда под видом более легкого наркотика продают тяжелый – и из-за этого передозировка и смерть», – рассказала собеседница агентства, попросившая сохранить инкогнито.

Сотрудники СМП, которые выезжают на отравления наркотическими веществами, подтверждают, что за последние несколько месяцев случаев передозировки стало больше. «Если метадон попал в дыхательную систему напрямую, происходит бронхоспазм. Клинически это проявляется в виде резкого побледнения, тахикардии, боли в груди и, главное, сильной одышки, которая только нарастает и переходит в удушье. Без неотложной помощи это смерть», – пояснил фельдшер скорой на условиях сохранения анонимности.

Ранее мы писали, что в прошлом году на 13% выросла смертность после употребления наркотических веществ по сравнению с 2021-м. При этом летальные исходы часто сопряжены именно с поражением дыхательной системы. «По данным ГУ МВД по Свердловской области, рост смертельных отравлений связан с увеличением количества наркотиков опиатного и опиодного ряда, а также синтетических психостимуляторов. Употребление этих веществ сопровождается грубыми нарушениями дыхания, длительным переходом гипоксии, что значительно снижает эффективность терапевтических и реанимационных мероприятий», – начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики Оксана Кучкасова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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