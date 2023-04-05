Россельхознадзор: новых отравленных пестицидами земель на Урале не появилось

В 2021-2022 гг. специалисты Россельхознадзора в Свердловской области не выявили сельскохозяйственных предприятий, на которых работали бы недобросовестные арендаторы из КНР. Земель, которые нуждаются в рекультивации после чрезмерного применения пестицидов, в этот период так же обнаружено не было. Об этом сообщается в ответе Управления Россельхознадзора по Свердловской области на запрос «Нового Дня».

«В период с 2021-2022 г. должностными лицами управления при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие деятельность на землях сельхозназначения, арендованных представителями КНР, не выявлялись. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов в вегетативных частях растений и почве так же не выявлялось, соответственно, земли сельскохозяйственного назначения, нуждающиеся в рекультивации после необоснованного высокого применения пестицидов и агрохимикатов, не территории Свердловской области не установлены», – говорится в письме.

В целом для контроля за использованием пестицидов и агрохимикатов в российском сельском хозяйстве с 2022 года используется ФГИС «Сатурн». По ее данным, на 31 марта 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 350 хозяйствующих субъектов, использующих эти вещества. В общей сложности в 2022 году специалисты свердловского управления Россельхознадзора выявили только 18 нарушений использования пестицидов, в том числе: применение пестицида, срок регистрации которого истек; нарушение ведения журнала применения пестицидов; применение препаратов, не внесенных в каталог разрешенных к использованию; и т.д. Нарушителей привлекли к ответственности.

Напомним, проблема т.н. «китайских теплиц» на Урале довольно остро стояла несколько лет назад. По итогам регулярных проверок, представители региональных надзорных организаций множество раз фиксировали случаи химического заражения почвы и массовое использование агрохимикатов при выращивании овощей гостями из КНР. Ущерб свердловской земле оценивали в десятки миллионов рублей, а ущерб здоровью уральских граждан учету не поддавался. «Не было ни одного хозяйства с китайскими рабочими, где бы мы не обнаружили агрохимикаты, причем в сумасшедших количествах. В Режевском районе были отобраны образцы почвы, где превышение пестицидов было в 256 раз!» – отметил в 2017 году по итогам очередной серии проверок глава (на тот момент) областного Россельхознадзора Игорь Тухбатов. Отметим, что на ситуацию могли повлиять не только действия надзорных органов, но и то, что прямое авиасообщение между Пекином и Екатеринбургом прекратилось в 2020 году из-за эпидемии ковида.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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