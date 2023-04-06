В шиномонтажках начался сезон очередей

В шиномонтажках начинается высокий сезон. В выходные дни в редких сервисах осталось свободное время, в ближайшие будние дни, в непопулярные рабочие часы, еще можно найти окно.

Так, сегодня есть возможность записаться в сетевую шиномонтажку на Бебеля, осталось два места утром, в этой же компании в сервисе на Репина готовы переобуть после 16:30 и до позднего вечера. В другом популярном сервисе в филиале на Бакинских Комиссаров сегодня полностью расписаны утренние и вечерние часы, в середине дня есть время. Шиномонтаж на Армавирской предлагает запись не ранее вторника следующей недели. На Турбинной готовы переобуть авто с понедельника.

Кроме того, множатся гаражные шиномонтажи – верный признак потепления. Очереди в них обычно живые, можно оставить ключи и забрать машину уже на летней резине. В таких сервисах пока особого ажиотажа нет, но в выходные, вероятно, очереди будут и там.

Этой весной автомобилисты неохотно покупают новую резину. Причин тому несколько: высокий спрос прошлой весной, серьезный рост цен и недоверие к китайским и российским брендам, которые сменяют привычную Европу. «Новый День» ранее рассказывал, сколько стоят популярные марки автопокрышек в магазинах.

Екатеринбург, Марина Иванова

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