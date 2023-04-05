Продажи летней резины падают: сколько стоят покрышки в Екатеринбурге

В новом сезоне автолюбители не торопятся обновлять летнюю резину – продажи упали на 16%, как свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Основных причины две. Во-первых, резко выросли цены, на 20-30%. «Автолюбители перешли в режим экономии. Статистика продаж показывает, что многие попросту решили переждать один или два сезона на имеющейся резине. Другие выбирали шины более доступного сегмента, отказываясь от премиальных», – рассказали «Известиям» эксперты «Платформы ОФД». Вторая причина – уход известных брендов и ориентация витрин на китайских производителей. Автолюбители пока не готовы менять привычные Michelin или Pirelli на китайские аналоги или «Каму».

По информации «Нового Дня», есть также и третья причина: россияне массово скупали резину в марте прошлого года. Ажиотаж случился на фоне новостей о приостановке работы ряда предприятий. «Год назад шины буквально выносил, брали вообще все от известных европейских и японских брендов. Кто-то покупал, потому что вот-вот пора менять колеса, люди рассчитывали сделать это подешевле. Кто-то скупал на волне паники, третьи брали явно на перепродажу. Магазины заработали в том году, теперь продажи стоят», – поделился на условиях анонимности один из дилеров.

По данным Росстата, в Свердловской области покрышки стоят дороже, чем в среднем по России, и увеличение стоимости прошлой весной было более значительным. Пик был в апреле, одну покрышку в среднем продавали по 6694 рубля, на 35% дороже, чем годом ранее (по России – 5057, рост на 26%). Данные о ценах на резину весной Росстат еще не обновил, последняя доступная информация – о ценах на февраль, в Свердловской области ее продавали по 5547 рубля (4607 по России).

«Новый День» проверил, сколько стоят самые популярные марки резины, в расчет брался наиболее ходовой размер 205/55 R16, цены уточняли на «Яндекс.Маркете» с доставкой по городу (без учета скидок и бонусов). Цена указана за комплект из четырех колес.

Известные бренды

Yokohama BluEarth-GT – 22 974 руб.

Nokian Tyres Nordman – 17 400 руб.

Pirelli Cinturato – 20 600 руб.

Резина из Китая

Triangle Group – 16 000 руб.

Landsail LS588 – 17 280 руб.

Hifly HF – 15 280 руб.

Отечественные покрышки

Cordiant Sport – 16 800 руб.

Viatti Strada – 20 700 руб.

«Кама-365» – 14 360 руб.

Екатеринбург, Марина Иванова

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