«Хватит на два года»: россияне массово скупают покрышки

Россияне в марте потратили на шины и покрышки почти на 300% больше, чем месяцем ранее. Специалисты заверили, что автомобильной резины хватит еще на год-два.

По данным оператора «Честного знака» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первую половину марта россияне потратили на шины и покрышки 8,5 млрд рублей. Это на 293% больше, чем за первые две недели февраля. Спрос подскочил на 201% по сравнению с февральскими днями, когда было продано 400 тыс. шин.

Специалисты отметили, что весной спрос традиционно растет в связи со сменой сезонной резины. Но в этом году ажиотаж случился на фоне новостей о приостановке работы ряда предприятий.

На конец первого квартала 2022 года запас шин и покрышек в России превышал 79 млн штук, и его достаточно на 11-17 месяцев. И запас пополняется, поскольку ряд заводов продолжают выпуск товара.

«Дефицита на рынке нет. Мы ожидаем, что период повышенного спроса завершится в мае», – цитирует гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова РИА «Новости».

Крупные концерны по производству автомобильной резины приостановили деятельность в России в связи с экономическими санкциями. Ограничения против РФ ужесточились на фоне военной операции в Донбассе. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предупредил о вероятном росте угонов иномарок ради запчастей и качественной резины.

Москва, Наталья Рязанова

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