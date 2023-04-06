Вице-спикер свердловского заксо обвинил журналиста в экстремизме

В Ленинском суде готовится к рассмотрению административное дело в отношении учредителя информационного агентства «Уралинформбюро» Вадима Дынина. Его обвиняют по ст. 20.3.1 КоАП «Возбуждение вражды или ненависти по национальному признаку». Инициатором разбирательства стал вице-спикер свердловского заксобрания, бизнесмен Армен Карапетян.

Причина – материал Вадима Дынина «Депутат Карапетян становится «теневым» хозяином Верхней Пышмы?», опубликованный в августе 2022 года на сайте «Уралинформбюро», а также – в купированном виде – в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» соцсети «ВКонтакте». В статье говорится о деловой активности Армена Карапетяна и близких к нему людей в Верхней Пышме, а также о том, что близкие к депутату бизнес-структуры допускали нарушения природоохранного законодательства и это сходило им с рук.

Поскольку в статье несколько раз употребляются слова «армянский», «армянские», Армен Карапетян посчитал, что в статье имеет место разжигание межнациональной розни. По его заявлению была проведена проверка, запрошено мнение эксперта-лингвиста Уральского регионального центра судебной экспертизы Анны Плотниковой.

В своих выводах от 31.01.2023 эксперт указывает, что «в данном тексте содержится негативная оценка А. Карапетяна», но «основанием для этой оценки является не его национальная принадлежность, а совершаемые им и его окружением незаконные действия», хотя и отмечает, что автор подчеркивает национальную принадлежность окружения Карапетяна. Также эксперт пишет: «Автор не побуждает к каким-либо насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку» и «в тексте отсутствуют лингвистические признаки пропаганды исключительности или неполноценности групп лиц». Уже после получения этого экспертного мнения прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Сам Вадим Дынин заявил «Новому Дню», что в материалах есть признаки процессуальных нарушений. В частности, то, что мнение эксперта было запрошено до возбуждения дела, а эксперт не давала расписку о том, что предупреждена об ответственности за заведомо ложные показания или пояснения специалиста. Таким образом, считает сторона ответчика, это именно экспертное мнение, которое не может быть рассмотрено как доказательство в суде. Кроме того, объектом исследования Плотниковой была не статья на сайте «Уралинформбюро», а пост в соцсети «ВКонтакте», который не идентичен ей и к размещению которого Дынин не имеет отношения. Журналист заказал встречную экспертизу одному из ведущих в России экспертов – кандидату филологических наук Марине Ереминой, которая сделала вывод, что в спорной статье лингвистические признаки возбуждения ненависти либо вражды по национальному или иному признаку отсутствуют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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