Судья завернул «дело об экстремизме» в отношении известного журналиста

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Андрей Шашкин вернул в прокуратуру административное дело по обвинению журналиста Вадима Дынина в разжигании межнациональной розни, возбужденное по жалобе вице-спикера заксо от СР, бизнесмена Армена Карапетяна.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат Вадима Дынина Андрей Еланцев, судья поступил принципиально: отказался рассматривать дело, увидев в материалах большое количество процессуальных нарушений. «Пусть дело и не закрыто, но теперь мы уверены, что расследование будет идти в правовом поле», – сказал Еланцев.

Напомним, учредителя информационного агентства «Уралинформбюро» Вадима Дынина обвиняют по ст. 20.3.1 КоАП «Возбуждение вражды или ненависти по национальному признаку». Инициатором разбирательства стал скандально известный вице-спикер свердловского заксобрания, бизнесмен Армен Карапетян. В августе прошлого года Вадим Дынин написал статью «Депутат Карапетян становится «теневым» хозяином Верхней Пышмы?». В статье говорится о деловой активности Армена Карапетяна и близких к нему людей в Верхней Пышме, а также о том, что близкие к депутату бизнес-структуры допускали нарушения природоохранного законодательства и это сходило им с рук.

Поскольку в материале несколько раз употребляются слова «армянский», «армянские», Армен Карапетян посчитал, что в статье имеет место разжигание межнациональной розни. Однако лингвистическая экспертиза показала, что признаки возбуждения ненависти либо вражды по национальному или иному признаку отсутствуют. Прилагательное «армянский» употреблялось автором только для уточнения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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