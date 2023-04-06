30% свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия

В свердловском отделении Социального фонда России рассказали, по каким причинам жители чаще всего получают отказы в выплате единого детского пособия. Как сообщила на пресс-конференции заместитель управляющего отделением фонда Ольга Шубина, с начала года эта мера поддержки была назначена 63 тысячам свердловских семей и рассчитана на 110 тысяч детей. Но количество обращений с каждым днем увеличивается. Фонд рассматривает заявления в 10-дневный срок, при одобрении выплата производится в течение 5 дней.

Шубина напомнила, что единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека (на данный момент он составляет 14 088 рублей). Также при оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Родители могут подать заявление на портале «Госуслуги», причем сразу указав всех детей в возрасте до 17 лет. «От общего числа подавших заявления отказы составляют 29-30%. Самая частая причина отказа – это превышение среднедушевого дохода или наличие в семье двух автомобилей (положен только один). Бывает, что недоразумения мы выясняем совместно с органами МВД, когда требуется снять автомобиль с учета. Проводится колоссальная работа специалистов, чтобы выяснить все обстоятельства и провести комплексную оценку», – ответила Ольга Шубина на вопрос «Нового Дня».

Напомним, новое единое пособие заменяет собой пять ранее действовавших выплат для семей: две ежемесячные на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Всего в Свердловской области на матпомощь смогут рассчитывать порядка 250 тысяч семей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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