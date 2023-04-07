Куличи и пасхи. Как приготовить и где купить традиционные десерты к празднику (ФОТО)

Ровно через неделю православные христиане будут отмечать Чистый четверг, в этот день, по традиции, нужно печь куличи, делать крашенки и готовить творожные пасхи. Впрочем, многие верующие предпочитают не заводить сложное тесто на главный съедобный атрибут Христова Воскресенья, а покупают куличи в магазинах, кафе или ресторанах. «Новый День» публикует рецепт кулича от главреда агентства Полины Румянцевой и рецепт творожной пасхи от корреспондента Екатерины Норсеевой, а еще рассказывает, где купить готовые праздничные лакомства.

Рецепт кулича

Понадобится:

1 кг пшеничной муки

350 мл молока

35 г свежих дрожжей

3 яйца

350 г сахара

150 г сливочного масла

5 г ванильного сахара

120 г изюма и сухофруктов

2 ложки коньяка

корица, мускатный орех по вкусу

1 ч. л. соли

Готовится так:

1. Примерно за неделю до выпечки куличей замочить сухофрукты в коньяке.

2. Подготовить опару: в теплое молоко добавить все дрожжи, ложку сахара и 3 ст. л. муки, размешать, поставить на час в теплое место (например, в духовку с включенной лампочкой).

3. Когда опара подойдет, в большой емкости (подойдет 5-литровая эмалированная кастрюля) завести тесто. Сначала отделить белки от желтков. Желтки смешать с опарой, а белки взбить до мягких пиков и добавить к опаре.

4. Затем положить весь сахар, сухофрукты, размягченное масло, специи, соль, ваниль, корицу и мускатный орех.

5. Последней добавить муку и тщательно все перемешать.

6. Затем тесто должно расстояться в течение 3 часов, причем раз в час его надо обминать.

7. Когда тесто готово, его нужно поделить на порции и выложить в подготовленные формы для куличей, заполняя их не больше чем на треть.

8. Накрыть заготовки чистым льняным полотенцем и отправить на расстойку еще на 1,5 часа.

9. Подошедшие куличи выпекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут – время выпечки зависит от размера заготовок и качества работы духовки. Готовность куличей контролируется сухой щепкой или спичкой.

10. Готовые куличи достать из форм, чтобы выпечка не намокла, а остужать их нужно на боку, чтобы не осели и не деформировались.

11. Украсить белковой глазурью (на один белок примерно 50 г сахарной пудры).

Куличи по этому рецепту не черствеют примерно неделю.

Рецепт творожной пасхи

Понадобится:

500 г творога 9% жирности

200 мл сливок 20-30% жирности

100 г сливочного масла

3 яйца

100 г сахара

75 г миндаля

1 стручок ванили

Готовится так:

1. Творог протереть через сито, прокрутить на мелкой решетке мясорубки или пробить блендером.

2. Сливочное масло комнатной температуры (достаньте его за 2-3 часа до начала готовки) смешать с творогом и пока отставить в сторону.

3. Яйца взбить с сахаром добела.

4. Влить к яйцам сливки и снова перемешать.

5. Поставить на небольшой огонь яично-сливочную массу, нагреть до кипения. Очень важно постоянно помешивать, иначе сахар мгновенно пригорит. Варить массу надо около 3 минут, пока она не загустеет.

6. Затем немного остудить ее и смешать с творожно-масляной массой из пункта 2.

7. Миндаль обжарить и либо мелко порубить ножом, либо смолоть в блендере, а затем смешать с остальными ингредиентами.

8. Пасочницу застелить марлей в несколько слоев и вылить в нее творожную массу (она получается по консистенции как не очень густая сметана, это нормально).

9. Завернуть края марли, сверху уложить гнет и поставить в холодильник примерно на 12 часов, чтобы стекла сыворотка (из нее можно приготовить, например, сладкие оладьи).

10. Аккуратно вместе с марлей достать пасху из пасочницы, снять марлю и украсить.

Для тех, у кого нет времени готовить, мы сделали подборку заведений, где можно купить пасхальные сладости. Большинство ресторанов и кафе просят делать предзаказ на куличи и пасхи.

«Сезоны»

Творожная пасха с карамелью и рисовыми шариками – 750 рублей за 500 г

Кулич с шапочкой из крема и посыпкой из темного шоколада – 590 рублей за 370 г

Lobby

Куличи с начинкой из белого или молочного шоколада – 1250 рублей за 600 г

«Карбонара»

Кулич с курагой, изюмом, вяленой грушей и вишней и ликером «Амаретто» – 750 рублей за 400 г

Si

Панеттоне с шоколадом – 700 рублей

Панеттоне с орехами и кремом с фундучным пралине – 850 рублей

Панеттоне с сухофруктами и заварным кремом – 700 рублей

Grain

Кулич на заварном тесте с кремом-карамелью – 890 рублей

Кулич с ягодами и малиновым кули – 890 рублей

Forest

Кулич пасхальный – 790 рублей за 520 г

Breadway

Панеттоне с вымоченными в роме изюмом и цукатами – 790 рублей за 500 г

Сет мини-куличей на опаре с разными начинками – 790 рублей за 450 г

Gavi

Неаполитанская ромовая баба с белым ромом, бурбонской ванилью и лимонным курдом – 320 рублей и 970 рублей

«Горожане»

Лимонный кулич с белым шоколадом – 1000 рублей

Царский кулич (каноничный) – 1000 рублей

«Чаща»

Кулич с ушками (с белым шоколадом и клубникой) – 900 рублей за 600 г

Кулич с гнездышком (с фисташковым ганашем и малиновым кули) – 950 рублей за 675 г

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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