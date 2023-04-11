Названа стоимость пасхального стола (ФОТО)

В Екатеринбурге пасхальный стол обойдется людям в 629 рублей. В эту сумму входит готовый кулич, десяток яиц, набор для их окрашивания, творожная пасха и свечи. Средние затраты подсчитал сервис «СберМаркет». По его данным, кулич можно купить примерно за 175 рублей, десяток яиц – за 84 рубля, красители – за 85 рублей, пасху – за 160 рублей, а свечи – за 125 рублей.

При этом екатеринбуржцы, по статистике, все чаще покупают перед Пасхой ингредиенты, чтобы приготовить куличи самостоятельно. В этом году рост продаж муки составил 27%, яиц – 44%, цукатов – 50% и дрожжей – 24%. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления одного из главных пасхальных угощений – 394 рубля.

Напомним, «Новый День» рассказывал, как самостоятельно приготовить кулич и пасху, а также в каких ресторанах принимают заказы на эти сладости.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»