В Карпинске бездомные собаки второй раз за неделю напали на детей и покусали

В Карпинске бездомная собака напала на двух детей во время урока физкультуры на улице. Одну девочку животное укусило до крови, вторую школьницу спасла плотная куртка. Добавим, что это второй случай нападения бездомных собак в Карпинске за последние 7 дней. Прокуратура и следователи проводят проверки.

«По сообщению СМИ, 4 апреля 2023 года безнадзорная собака напала на ребенка из 5 класса во время пробежки на уроке физической культуры на территории школы № 6 в Карпинске. Организована проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, в том числе во время образовательного процесса», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В СУ СК РФ по Свердловской области добавили, что пострадавших детей было двое: у одной из школьниц в результате нападения – гематома (собака не смогла прокусить одежду), а у другой – укушенная рана.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинск организовано проведение проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе и то, в полной ли мере ответственные должностные лица осуществляли мероприятия по предотвращению нападений безхозяйных животных на граждан. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Добавим, что за последнюю неделю это второе сообщение о нападении бездомных собак в Карпинске. 30 марта в городе животное напало на двух 14-летних подростков. Их пришлось госпитализировать в хирургическое отделение, чтобы зашить все укушенные раны. Также дети теперь проходят курс антирабической вакцинации.

В телеграм-канале «Вечерний Карпинск» под обсуждением новости местные жители пишут, что в районе школы действительно живут две собаки. Их хозяева получили квартиру в новом доме, а частный дом снесли. Животных с собой не забрали. При этом очевидцы уверяют, что собаки ранее не были агрессивными. Но они находятся на «своей территории», которую могут охранять.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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