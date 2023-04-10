С начала сезона самокатов в 13 ДТП пострадали 9 человек

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 13 аварий с участием электросамокатов, в девяти ДТП пострадали девять человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Количество нарушений ПДД водителями самокатов приближается к сотне.

«За первый квартал 2023 года нарушений в Екатеринбурге было выявлено порядка 90. Мы уже имеем подтвержденный случай, когда водитель электросамоката мощностью более 250 ватт повторно был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то есть он ранее был лишен прав. Три случая, когда водители электросамокатов большой мощности были за рулем без прав. По маленьким самокатам основной вид нарушения ПДД – проезд по пешеходному переходу. Когда мы обращаемся к водителям, они говорят, что не знают об изменениях ПДД, либо лукавят, будто не знают», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков.

Он также обратился к представителям кикшеринговых компаний с просьбой тщательней контролировать использование самокатов несовершеннолетними. По данным ГИБДД, очень часто именно подростки попадают в аварии либо нарушают правила. Напомним, в марте 14-летний подросток на электросамокате попал под автобус.

В 2022 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 677 нарушений со стороны водителей маленьких и больших (более 250 ватт) самокатов. Также зафиксировано 68 ДТП, в которых 2 человека погибли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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