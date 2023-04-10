Пожары в уральских лесах стали темой совещания в полпредстве

Природные пожары стали одной из самых актуальных тем, которые обсудил сегодня на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Как сообщает пресс-служба полпредства, с начала весеннего сезона зарегистрировано 100 природных пожаров в Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Площадь, пройденная огнем, составляет 994 га. На территории ряда регионов УрФО введен особый противопожарный режим.

«Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода: это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах: насколько качественно выстроено взаимодействие между органами власти и профильными структурами. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание. А при необходимости привлекать дополнительные силы в рамках межрегионального взаимодействия», – подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, участники совещания отметили важность работы по профилактике природных пожаров. Необходимо постоянно напоминать людям о правилах безопасного обращения с огнем, а также патрулировать леса для выявления нарушений правил пожарной безопасности.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные в Свердловской области действовали 12 природных пожаров, из них 8 уже ликвидировано и 2 локализовано. Леса горели в восьми разных территориях – в Артемовском, Белоярском, Сысертском, Тугулымском городских округах, Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах. Во всех случаях причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

Напоминаем, что в случае обнаружения природных пожаров о них следует сообщить по телефонам: 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана, 112 – единый номер вызова экстренных служб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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