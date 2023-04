Хоровые ассамблеи, «Ночь музеев» и цифровой фестиваль: крупные культурные мероприятия весны

В год 300-летия Екатеринбурга почти все крупные культурные мероприятия решили приурочить к юбилею. Весной в честь дня рождения города пройдут цифровой фестиваль, «Библионочь», «Ночь музеев» и хоровые ассамблеи.

Одним из первых крупных культурных мероприятий в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга станет фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt, который пройдет с 14 по 16 апреля. В пространстве «Колизея» зрители увидят видеоинсталляции современных художников, фото, созданные нейросетью, смогут сходить на свидание с «Алисой» и послушать аудиоспектакль. А в «Салюте» создадут цифровой город будущего в атмосфере киберпанка. Будут VR/AR, ретроигры, лекторий, видеоарт. Например, зона виртуальной реальности с объектами цифрового искусства, а еще – компьютерные игры ХХ века (Doom, Quake II, Heroes of Might and Magic), фотозоны в стиле киберпанка и многое другое. Подробнее про фестиваль мы писали здесь.

Следующие в юбилейной афише – Международные хоровые ассамблеи Eurasia Cantat 2023, которые пройдут на разных концертных площадках города с 29 апреля по 2 мая. Сейчас между хоровыми коллективами из России и других стран идет конкурс, по его итогам чуть позже будет сформирована афиша выступлений непосредственно в Екатеринбурге.

«Ночь музеев» в этом году пройдет 20 мая. Тем будет две: 300-летие города и Год педагога и наставника в России. Детская программа пройдет с 11 до 18 часов, взрослая – с 19:00 до 02:00. В акции участвуют все муниципальные и областные музеи Екатеринбурга, а также специально для «Ночи музеев» создаются необычные выставочные пространства, которые можно посетить только в эту ночь. Такими эксклюзивными музейными площадками в разные годы становились: аэропорт Кольцово, действующий цех завода Химмаш, стадион «Екатеринбург Арена» и другие. Программа этого года станет известна в мае.

«Библионочь» в этом году пройдет после музейной – 27 мая. В Год педагога и наставника темой акции выбрана «Читаем вместе». Программы пока еще нет, но известно, что в библиотеке им Белинского выступит писатель Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него»), а еще планируется выставка «Коты и их писатели».

Основные масштабные фестивали 2023 года запланированы на июнь, июль и – в особенности – август. Например, в июне точно состоится «Арт-пикник», пройдут фестиваль барбекю, Ural Music Night, «Безумные дни» и другие. Подробнее о летних мероприятиях мы расскажем отдельно.

