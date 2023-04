Видеоинсталляции, фото нейросети и киберпанк: в Екатеринбурге пройдет фестиваль цифрового искусства (ФОТО)

С 14 по 16 апреля в Екатеринбурге пройдет молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. В пространстве «Колизея» зрители увидят видеоинсталляции, созданные современными художниками, фото, созданные нейросетью, смогут сходить на свидание с «Алисой» и послушать аудиоспектакль. А в «Салюте» создадут цифровой город будущего в атмосфере киберпанка.

Доспехи цветов. Slava SAF

Темой Play DigitalArt станет «(у)единение». Кураторы считают, что (у)единение стало новой парадигмой существования человека, которая сложилась в пандемийные и постпандемийные годы. С одной стороны, люди, остро ощутив потребность в общности, стараются сохранить ее всеми возможными способами. С другой, интенсивная социальная среда, необходимость постоянно быть в потоке, побуждают нас искать уединения и при этом «оставаться на связи».

В «Колизее» выставка откроется 14 апреля в 17 часов танцевальным перформансом от артистов театра «Провинциальные танцы» и световым шоу. На площадке до вечера 16 апреля можно будет познакомиться с такими направлениями искусства, как видеоарт, VR/AR, саунд-арт, фотография и другие. Всего покажут 30 произведений, которые разместятся не только в залах и в фойе театра, но и в пространствах, обычно закрытых для посетителей: в помещении бывшей кинокассы, в кабинетах сотрудников театра, в проекционной и других технических комнатах.

«Свидание с Алисой». Анжела Чева

Например, будет интерактивная инсталляция «Свидание с Алисой» Анжелы Чева, центральным объектом которой станет умная колонка «Алиса». Художница визуализирует образ Алисы, представляя, как она могла бы выглядеть, если бы у нее было тело. Опираясь на идеи дзен-буддизма о том, что ко всем материальным объектам нужно относиться как к живым, Анжела Чева предлагает зрителям вместо утилитарного использования устройства с искусственным интеллектом войти в дружеский диалог с Алисой и попытаться увидеть в ней «условного человека», понять ее «чувства и мысли».

Максим Эрикайкин создаст звуковой ландшафт Вселенной в мультимедийной инсталляции Sound stars. Это симбиоз генеративной графики и саунд-арта, в котором автор использует электромагнитные волны, различные типы излучений и «шумы», которыми каждую секунду обмениваются все объекты во Вселенной, в том числе данные, полученные с Солнца Европейским космическим агентством и космическим аппаратом SOHO НАСА.

Цифровая археология. Юлия Фиалковская

Также в экспозиции будут фотографии, созданные нейросетью, а еще можно будет послушать аудиоспектакль.

Вторая площадка – в бывшем кинотеатре «Салют» – откроется тоже 14 апреля в 17 часов. Здесь попробуют создать цифровой город будущего в атмосфере киберпанка. Будут VR/AR, ретроигры, лекторий, видеоарт. Например, зона виртуальной реальности с объектами цифрового искусства, а еще – компьютерные игры ХХ века (Doom, Quake II, Heroes of Might and Magic), фотозоны в стиле киберпанка и многое другое.

Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

