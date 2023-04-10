В Екатеринбурге вынесли приговор «вору в законе» и его помощнику

Свердловский областной суд вынес приговор по очередному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. На скамье подсудимых оказались 35-летний уроженец Краснодарского края Александр Красиев и 45-летний свердловчанин Алексей Колбасов. Оба отбывали наказание в одной из исправительных колоний Свердловской области.

Как установил суд, Красиев в 2021 году стал «вором в законе» и с апреля по декабрь руководил ячейкой движения «Арестантское уголовное единство», которое признано в России экстремистским. Колбасов также принимал участие в запрещенной организации. Помимо этого, подсудимые применяли насилие к другим осужденным, в том числе за сотрудничество с администрацией колонии.

В зависимости от степени участия и роли, подсудимым вменили преступления по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация и участие в экстремистской организации», ст. 321 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по совокупности преступлений Александру Красиеву было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. С учетом неотбытой части наказания, назначенного другим приговором, Алексея Колбасова суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Напомним, уголовная статья о занятии высшего положения в воровской иерархии была введена в России в 2019 году. Первый приговор в Свердловской области был вынесен в мае 2022 года. Тогда был осужден «смотрящий» за Верхней Салдой Владимир Кузнецов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»