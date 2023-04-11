Суд отправил в СИЗО высокопоставленного полицейского

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков Свердловского ГУ МВД Ивана Ергеледжи.

В пресс-службе суда «Новому Дню» сообщили, что высокопоставленный силовик по ходатайству следствия отправлен под арест до 9 июня. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

В СКР и ФСБ дело в отношении полицейского пока не комментируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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