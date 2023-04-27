Главного свердловского наркополицейского оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, жалобы самого арестованного и его адвоката на постановление Ленинского районного суда от 11 апреля рассмотрены, но в их удовлетворении отказано.

Напомним, высокопоставленный силовик по ходатайству следствия отправлен под арест до 9 июня. Его подозревают в покушении на преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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