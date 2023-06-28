Главный наркополицейский останется под арестом до осени

Свердловский областной суд оставил под стражей Ивана Ергеледжи, начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области.

«Органами предварительного расследования начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи обвиняется по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ранее Ленинским районным судом г.Екатеринбурга было удовлетворено ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановление суда обжаловано стороной защиты. Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения жалобы Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Под арестом И.Ергеледжи пробудет по 8 сентября 2023 года включительно», – сообщили в пресс-службе облуда.

Напомним, высокопоставленный силовик был арестован весной этого года. Его подозревают в покушении на преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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